Стали известны ситуация на рынке труда и уровень безработицы в Самарской области

Открытых вакансий больше, чем зарегистрированных безработных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области уровень зарегистрированной безработицы за последнюю неделю не изменился и составил 0,7%.
— Количество открытых вакансий в 3,5 раза больше, чем число зарегистрированных безработных, — сообщили в правительстве Самарской области.
Для сотрудников, над которыми нависла угроза увольнения, организовали временные и общественные работы, а также обучение новым специальностям. Для этих целей выделили федеральные субсидии размером около двух миллиардов рублей.
Помимо этого, из федерального бюджета предприятиям предоставили деньги на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по имеющимся заемам. Их общая сумма составила около 37 миллиардов рублей.