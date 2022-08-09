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Общество9 августа 2022 8:59

Стали известны ситуация на рынке труда и уровень безработицы в Самарской области

Более двух миллиардов рублей выделили для альтернативы людям под угрозой увольнения
Ирина СИНЕГУБОВА
Открытых вакансий больше, чем зарегистрированных безработных

Открытых вакансий больше, чем зарегистрированных безработных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уровень зарегистрированной безработицы за последнюю неделю не изменился и составил 0,7%.

— Количество открытых вакансий в 3,5 раза больше, чем число зарегистрированных безработных, — сообщили в правительстве Самарской области.

Для сотрудников, над которыми нависла угроза увольнения, организовали временные и общественные работы, а также обучение новым специальностям. Для этих целей выделили федеральные субсидии размером около двух миллиардов рублей.

Помимо этого, из федерального бюджета предприятиям предоставили деньги на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по имеющимся заемам. Их общая сумма составила около 37 миллиардов рублей.