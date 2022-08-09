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Общество9 августа 2022 9:31

Самарский блогер показал, как начинается утро у рабочих на стройке на улице Ново-Садовой

Специалисты начинают трудиться с раннего утра
Алена ПРОВКИНА
Строители приступают к работе с раннего утра. Фото: скриншот видео

Строители приступают к работе с раннего утра. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как начинается утро у строителей развязки на улице Ново-садовой. Специалисты постепенно включаются в работу.

Судя по видео, с раннего утра рабочие приходят на объект, чтобы возобновить строительство развязки. На территории трудятся несколько десятков человек. Усиленная работа поможет закончить строительство эстакады раньше срока. Запустить пробное движение планируют уже зимой этого года.

Напомним, что на данный момент работы завершены более чем на 70%. Строители уже уложили последнюю балку пролетного строения.