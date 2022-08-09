Более 70 пациентов доставил вертолет санавиации в больницы Самары и Тольятти с начала 2022

Когда люди находятся в тяжелом состоянии, врачи работают на месте. Фото: Минздрав Самарской области

В 2022 году специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина на борту вертолета перевезли в медицинские организации региона 74 пациента.

— Вертолет «Ансат» оборудован всем необходимым для оказания помощи реанимационным пациентам, — рассказали в Минздраве Самарской области.

В этом году специалисты вылетали в 27 районов губернии, посещали дальние территории: Сызранский, Похвистневский, Клявлинский, Камышлинский, Приволжский и Безенчукский районы. Воздушный транспорт в распоряжении медработников службы санавиации находится с 2020 года.

Часто происходит эвакуация пациентов с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда люди находятся в тяжелом состоянии, и врачи работают на месте. После оказания неотложной помощи и подготовки к транспортировке пациентов доставляют в больницу.

В Сызрани работала мультидисциплинарная бригада, так как пострадавшие в ДТП получили травмы головы, грудной клетки, внутренних органов, множественные переломы. В другой раз двухлетнего ребенка, получившего 25% ожогов тела, опрокинув на себя таз с кипящим вареньем, сразу же доставили в ожоговый центр.