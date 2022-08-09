Самарские предприниматели смогут принять участие в международных бизнес-миссиях

Международные бизнес-миссии - эффективный метод поддержки для начинающих и опытных экспортеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предпринимателей Самарской области пригласили принять участие в прямых и реверсных бизнес-миссиях. Планируется, что в 3-4 квартале 2022 года регион посетят делегации из Армении, Ирана, Китая, Турции и Узбекистана. Также самарские коммерсанты смогут встретиться с потенциальными партнерами из Белоруссии и Таджикистана.

– Международные бизнес-миссии – один из наиболее эффективных инструментов поддержки для начинающих и более опытных экспортеров. Такие визиты помогают нашим производителям познакомиться с условиями работы в конкретной стране, презентовать свою продукцию, оценить интерес иностранных коллег, расширить географию своих поставок, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, до конца этого года планируется провести еще семь бизнес-миссий. Глава Минэкономразвития пригласил всех предпринимателей региона, которые ориентированы на экспорт, принять в них участие. Он заверил, что Самарская область окажет им поддержку в выходе на рынки дружественных стран.

Подробнее о предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте mybiz63.ru и в центре поддержки экспорта Самарской области (ул. Молодогвардейская, 211, телефон 8 (846) 262-00-62, сайт Info@rus63.com).