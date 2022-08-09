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Общество9 августа 2022 10:07

В Самаре жильцы элитного дома задолжали за воду почти 110 тысяч рублей

За крупные долги самарцам могут перекрыть канализацию
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас юристы готовят документы для подачи в суд / Фото: 2ГИС

Сейчас юристы готовят документы для подачи в суд / Фото: 2ГИС

Жильцы элитного дома на улице Максима Горького, 97 (напротив Речного вокзала) с марта 2021 года задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения почти 110 тысяч рублей.

— Долги некоторых жильцов составляют 15, 18 и даже 23 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе РКС-Самара.

Жильцы дома за водоснабжение двух квартир должны 31 126 рублей, а за свои объекты недвижимости, которые сдают в аренду, в том числе крупным сетевым магазинам, должны еще около 70 тысяч рублей.

Долги у жильцов имеются и перед другими ресурсниками. Сейчас юристы готовят документы для подачи в суд, а технические службы - работы по тампонированию канализации в квартирах должников.