Двойной смерч засняли в поле под Самарой в августе 2022 года

Пылевой вихрь заметили в районе трассы между Тольятти и Самарой Фото: скриншот с видео

Жители Самарской области вновь стали свидетелями необычного явления. В поле, неподалеку от трассы между Тольятти и Самарой, они заметили двойной смерч. Очевидцы сняли его на видео и опубликовали ролик в соцсетях вечером 8 августа 2022 года.

На кадрах видно, что один столб пыли достигает в высоту несколько метров. Он был заметен издалека. А вот второй вихрь едва поднимался над землей. Он был более слабым и не таким плотным. Напомним, похожее явление жителям региона удалось заснять 7 августа. Тогда пылевой столб образовался на обочине трассы под Тольятти.

Насколько известно, пылевой вихрь обычно возникает у поверхности земли днем в малооблачную и жаркую погоду. В высоту он может достигать 10-20 метров, а его диаметр – 1-5 метров. Время существования столба, который может вобрать в себя пыль, мелкие камни, песок, составляет от нескольких секунд до 1-2 минут.