Власти сообщили о новом этапе строительства поликлиники в Волгаре

Строительство объекта идет активными темпами. Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство новой поликлиники. Шестиэтажное здание в форме креста возводят в Волгаре, в границах улиц Осетинской и Виталия Талабева. В региональном министерстве строительства рассказали, на каком этапе находится строительство в августе 2022 года.

Строители уже завершили все монолитные работы, заштукатурили стены, уложили сети электроснабжения и вентиляции. В данный момент они устраивают кровлю, ставят окна и витражи.

– Кровельные работы практически завершены – осталось порядка 200 квадратных метров. Планируем окончить их в ближайшую неделю. Что касается витражей, мы уже собрали конструкции трех из них. Через полторы недели приступим к остеклению. Три витража закончим до конца августа. Параллельно ведется остекление здания, осталось привести в порядок пятый этаж, - поделился заместитель директора по строительству ООО СК «Олимп» Павел Акимов.

Напомним, новая поликлиника сможет принять 700 пациентов в смену - 500 взрослых и 200 детей. Здесь разместят реабилитационное, хирургическое отделения, а также лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений и отделение женской консультации. Завершить строительство объекта должны в следующем году.