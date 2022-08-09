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Общество9 августа 2022 10:39

В Самаре жители пожаловались на свалку у пристани на Поляне Фрунзе

Ранним утром безответственные горожане сложили мусор на лестнице
Алена ПРОВКИНА
Самарцы оставляют мусор прямо на улице. ФОто: "Подслушано Самара"/Наталья Терехина

Самарцы оставляют мусор прямо на улице. ФОто: "Подслушано Самара"/Наталья Терехина

В Самаре пользователи социальных сетей пожаловались на свалку и пристани. Безответственные горожане сложили мусор у кассы и на лестнице.

В комментариях пользователи отметили, что рядом стоит контейнер для мусора, справа от лестницы, но его наличие не помогает избавиться от тех, кто складирует мусор. Горожане сообщают, что свалка на пристани постоянно растет, дети и посетители регулярно топчут хлам, не умещающийся в пакетах.

Напомним, что власти и подрядчики ликвидировали свалку у рынка в Промышленном районе. Жители пожаловались на мусор в социальных сетях.