Жителям Самары рассказали, где купить продукты по самой выгодной цене в августе 2022 года

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают следить за ценами в сетевых и не сетевых магазинах. Горожанам рассказали, где найти продукты по самой низкой стоимости.

По данным городской администрации на 9 августа 2022 года, баранину выгоднее купить на рынке «Шапито» в Промышленном районе за 430 рублей/килограмм. Белокочанную капусту – 19,99 рублей килограмм и картофель за 24,39 рубля/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Подсолнечное масло за 86,99 рублей/литр в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки цен помогают отслеживать запас продовольствия в областном центре.