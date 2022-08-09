Звездопад лучше всего наблюдать вдали от городских огней / Фото: vk.com/sam_mir_foto

На этой неделе жителей Самарской области ждет одно из самых красивых астрономических явлений. В ночь на пятницу, 12 августа 2022 года, произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. Если позволит погода, то самарцы смогут увидеть до 100 метеоров в час или 1-2 в минуту. Так что у каждого будет достаточно времени, чтобы загадать заветное желание.

«Звездный ливень» можно будет наблюдать после заката и до рассвета. Смотреть нужно будет на северо-восток. Лучше всего звездопад будет виден за городом – вдали от уличных фонарей и рекламного освещения. Специалисты рекомендуют отъезжать от населенных пунктов на 30-100 км (в зависимости от размера города).

– Метеоры Персеид порадуют наблюдателей в течение всего августа, и особенно за неделю до и после своего пика 12 августа, – отмечают в Московском планетарии.

В Самаре местные астрономы-любители организуют 12 и 13 августа 2022 года экскурсии. Участники смогут наблюдать звездопад в телескопы или ловить метеоры на камеры. Необходима предварительная запись.