В Самаре мужчину будут судить за помощь в «покупке» прав на управление маломерным судном

"Покупку" удостоверения оценили в 33 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Новокуйбышевска. Мужчину обвиняют по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Как сообщили в региональном СУ СК, 17 июня текущего года обвиняемый получил от самарца 33 тысячи рублей. Деньги были переданы во дворах домов по улице Казачья Куйбышевского района. Полученные средства мужчина должен был передать должностным лицам, которые могли помочь в получении прав на управление маломерным судном. Однако сразу после того, как деньги оказались у обвиняемого, он был задержан.

В ближайшее время уголовное дело в отношении жителя Новокуйбышевска будет рассмотрено в суде.