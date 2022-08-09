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Происшествия9 августа 2022 11:24

В Самаре мужчину будут судить за помощь в «покупке» прав на управление маломерным судном

Обвиняемый выступал в роли посредника и должен был передать деньги должностным лицам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
"Покупку" удостоверения оценили в 33 тысячи рублей.

"Покупку" удостоверения оценили в 33 тысячи рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Новокуйбышевска. Мужчину обвиняют по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Как сообщили в региональном СУ СК, 17 июня текущего года обвиняемый получил от самарца 33 тысячи рублей. Деньги были переданы во дворах домов по улице Казачья Куйбышевского района. Полученные средства мужчина должен был передать должностным лицам, которые могли помочь в получении прав на управление маломерным судном. Однако сразу после того, как деньги оказались у обвиняемого, он был задержан.

В ближайшее время уголовное дело в отношении жителя Новокуйбышевска будет рассмотрено в суде.