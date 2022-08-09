В Самаре инженер по пожарной безопасности может получать до 85 тысяч рублей

Ценятся специалисты с опытом совершенствования системы пожарной безопасности / Фото: пресс-служба МЧС России

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2022 года провел исследование и выяснил, что инженер по пожарной безопасности в банках Самары может получать максимальную зарплату равную 85 тысячам рублей.

— В банках Самары востребованы такие специалисты со стажем работы от двух лет и опытом совершенствования системы пожарной безопасности объекта, — говорится в исследовании SuperJob.

Средняя заработная плата инженера по пожарной безопасности в банках Самары составляет 55 тысяч рублей. Самую маленькую зарплату от 30 до 37 тысяч рублей готовы платить людям с неполным высшим техническим образованием, знающим нормативно-правовые акты, а также имеющим опыт работы с системами противопожарной защиты.

На самую высокую зарплату от 68 до 85 тысяч рублей может претендовать специалист с опытом обеспечения пожарной безопасности крупных объектов и работы инженером по пожарной безопасности от 3 лет.

Среднестатистический портрет кандидата: мужчина в возрасте 45 лет с высшим образованием (87%), который трудился на последнем месте работы как минимум 4 года.