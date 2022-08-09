В Самарской области завершили ремонт моста через Большой Черемшан

Ремонт моста завершили в августе 2022 года. Фото: правительство региона

В Клявлинском районе Самарской области специалисты завершили ремонт моста через реку Большой Черемшан. В регионе объекты приводят к нормативу.

По данным правительства Самарской области, строители завершили работы по обновлению мостового полотна. Также рабочие обустроили новые деформационные швы, укрепили откосы конусов монолитным бетоном и отремонтировали лестничные сходы. На объекте установили барьерное и перильное ограждения.

Отмечают, что в этом году в регионе планируют отремонтировать 21 мост. Напомним, что в областной столице приведут в норму деформационные швы на Южном мосту.