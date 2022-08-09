ВТБ в Самаре нарастил выдачи ипотеки в июле на 20%

Это на 20% превышает результаты июня. Всего по итогам января-июля ВТБ в регионе выдал порядка 2 тысяч жилищных займов на сумму свыше 5,5 млрд рублей. При этом каждая третья сделка прошла на льготных условиях.

Доля кредитов на новостройки в общем объеме региональных выдач за первые семь месяцев составила порядка 35%. Каждую вторую сделку на первичном рынке ВТБ провел по основной программе ипотеки с господдержкой – самарцы оформили по ней 372 кредита на сумму свыше 938 млн рублей.

«Семейной ипотекой» воспользовались 300 самарских клиентов, объем сделок по программе за 7 месяцев составил почти 986 млн рублей. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время возможностью снизить свою финансовую нагрузку с помощью данной программы воспользовались около 100 самарцев, сумма рефинансированных кредитов превысила 283 млн рублей. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

В целом по стране за январь-июль ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Помимо Московского региона, чаще всего заемщики оформляли кредиты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (51,5 млрд рублей), в Краснодарском крае (24,9 млрд), Республике Татарстан (21,1 млрд), а также Новосибирской области (14,9 млрд).