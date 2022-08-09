Общее число случаев заражения КВИ превысило 390 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние новости о коронавирусе в Самарской области на сегодня, 9 августа 2022 года. За сутки в регионе выявили 458 случаев заражения. Общая заболеваемость достигла 390 610, сообщает оперштаб.

В лидерах антирейтинга по суточному приросту больных оказались Самара, Тольятти и Безенчукский район – 295, 99 и 11 инфицированных соответственно. Также много зараженных выявили в Сызрани – плюс 8, в Кинель-Черкасском и Кошкинском районах – по 7.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 45 пациентов. Еще 156 человек закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить коронавирус смогли 380 204 жителя региона.

К сожалению, умерли двое больных с КВИ. Всего с начала пандемии в губернии скончались 7 937 человек.