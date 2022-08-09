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Общество9 августа 2022 12:17

МЧС предупреждает самарцев о надвигающейся грозе 9 августа 2022 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Анастасия ФИЛАТОВА
Спасатели советуют при грозе не выходить из дома

Спасатели советуют при грозе не выходить из дома

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие 1-2 часа испортится погода. На регион обрушится гроза. Не исключено, что молнии будут сверкать и вечером 9 августа 2022 года. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. При грозе не стоит выходить из дома. Нужно закрыть все окна и двери. Кроме того, специалисты советуют отключить от сети радио и телевизоры, не пользоваться другими электроприборами. Также во время грозы необходимо как можно дальше держаться от деревьев, антенн, проводки и воды. Вспышка молнии может ослепить водителя или напугать, поэтому сотрудники МЧС призывают автомобилистов на время отказаться от поездок на личном транспорте.

По прогнозам синоптиков, гроза и кратковременный дождь возможны и днем в среду, 10 августа 2022 года. Они разбавят жару в 30…35 градусов.