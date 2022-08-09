Погрузка на Куйбышевской железной дороге выросла на 15% в июле 2022 года

В июле 2022 года грузооборот составил 11,4 млрд тонно-км / Фото: КбшЖД

Погрузка на Куйбышевской железной дороге в июле 2022-го составила 5,3 млн тонн. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– В июле 2022 года грузооборот составил 11,4 млрд тонно-км. Это на 16,8% меньше показателей прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – почти 14,5 млрд тонно-км (-14,6%), – сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Если говорить о грузообороте с января по июль этого года, то он составил 91,3 млрд тонно-км (рост на 2,3%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 112,7 млрд тонно-км (+1,9%).

За 7 месяцев 2022-го было погружено 36,9 млн тонн (снижение на 1,5%). Среди грузов: нефть и нефтепродукты, химикаты и сода, стройматериалы, промышленное сырье и формовочные материалы.