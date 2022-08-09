В Сызрани вынесли приговор пьяному водителю, который насмерть сбил пешехода

Автомобилист отправится в колонию на несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранский городской суд вынес приговор водителю, который устроил смертельное ДТП летом прошлого года. Авария произошла около 21:50 28 августа на улице Жуковского. Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии и ехал по дороге со скоростью 83 км/ч. Он выехал на обочину, не справился с управлением и сбил пешехода.

– В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице, - рассказали в прокуратуре Сызрани.

Суд признал автомобилиста виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Он на шесть лет отправится в исправительную колонию общего режима. Кроме того, суд на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.