В Самарской области взрывом снесли опасную 120-метровую трубу

Труба эффектно рухнула на землю после мощного взрыва. Фото: прокуратура Самарской области

Во вторник, 9 августа 2022 года, жители Чапаевска могли наблюдать необычную картину. На территории одной из котельных рухнула дымовая труба. 120-метровая громадина с треском упала на землю от мощного взрыва. Как оказалось, объект демонтировали специально и по веским причинам.

По данным прокуратуры Самарской области, дымовая труба уже не работала и находилась в аварийно-опасном состоянии.

– Объект создавал угрозы жизни и здоровью сотрудников котельной, а в случае разрушения мог привести к повреждению последней и перебоям системы теплоснабжения в городе, – рассказали в прокуратуре региона.

Решение о демонтаже трубы принял суд. В результате местная администрация провела необходимые взрывные работы.