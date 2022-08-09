Эксперты рассказали о результатах пятилетнего руководства Дмитрия Азарова

9 августа Дмитрий Азаров отмечает свой день рождения. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 9 августа, глава Самарской области Дмитрий Азаров празднует свой день рождения. Губернатор руководит регионом уже пять лет, и за это время жители заметили множество позитивных изменений.

В частности, при главе региона был построен долгожданный Сокский мост, причем строительство удалось завершить на полтора года раньше срока. А в настоящий момент возводится Волжский мост, который станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

– Мост имеет стратегическое значение для Самарской области и всей страны. Важно, что с его запуском появятся новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест. Мы видим, как за последнее время благодаря системной работе Правительства региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова удалось привлечь значительный объем средств для завершения строительства этого стратегического объекта, - отметил полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

В числе задач, успешно реализованных за время руководства Дмитрия Азарова – восстановление прав обманутых дольщиков, возвращение выплат ветеранам труда, материальная поддержка выпускников, поступивших в самарские вузы. Значительно улучшилась спортивная, культурная и образовательная жизнь региона. На территории Самарской области появилось множество новых школ и детсадов, и их количество растет ежегодно. Кроме итого, региону удалось закрепиться в десятке рейтинга АСИ, при том что когда-то он был на далекой 65-й позиции.

В 2022 году управленческая команда губернатора столкнулась с новыми трудностями в виде западных санкций. Их влияние ощутили на себе самарские предприятия. Однако выход был найден в максимально быстрые сроки благодаря успешному лоббированию интересов компаний на разных уровнях. В частности, Дмитрий Азаров обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопрос кооперации в сельском хозяйстве, автопроме, сфере высоких технологий и других направлениях.

Жители Самарской области отмечают, что развитие региона – одна из первостепенных задач Дмитрия Азарова, курс на которую был взят с первого дня работы.

– Мы наблюдаем, с какой скоростью это происходит. Наш регион развивается куда стремительнее, чем другие. А губернатор показывает, как должен работать руководитель такого ранга, - поделилась директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.