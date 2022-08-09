Появилось видео с места ЧП на самарской набережной, где на ребенка упал бетонный столб

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения

В Самаре появились кадры инцидента, произошедшего на 1-м спуске набережной. Здесь на ногу ребенку рухнула бетонная колонна. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как дети играют около столбов. В определенный момент конструкция рушится на мальчика, отчего тот падает на асфальт. К пострадавшему немедленно подоспела помощь.

Напомним, о произошедшем сообщила мама мальчика. По ее словам, врачи диагностировали у 10-летнего ребенка перелом первой плюсневой кости. Следующие пять недель он будет ходить с гипсом.

Ситуацией уже заинтересовали в прокуратуре. В ведомстве сообщили, что по факту ЧП будет проведена проверка.

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