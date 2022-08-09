Машины превратились в груду металла: в Самарской области столкнулись «Лада Приора» и Lada Xray

Авария произошла в Ставропольском районе днем 9 августа. Фото: vk.com/patrul_tlt

Днем во вторник, 9 августа, на территории Самарской области произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Под Тольятти столкнулись «Лада Приора» и Lada Xray. Информацию сообщили очевидцы.

Авария случилась на автомобильной дороге «Тольятти – Ташелка» в районе села Нижнее Санчелеево. Свидетели ДТП утверждают, что «Приора» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Xray. От удара машины буквально превратились в груду металла - кузов оказался сильно смят, стекла выбиты. Известно, что на месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, карета «скорой помощи» и спасатели.

На месте ДТП работали спасатели. Фото: ПСС Самарской области

– Водитель в автомобиле «Приора» получил переломы руки и ноги. Он оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Спасатели срезали центральную стойку авто, вызволили пострадавшего. После этого он был передан медработникам, – рассказали в региональной ПСС.

Официальная версия аварии пока не озвучивалась. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.