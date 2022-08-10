В Тольятти простились с земляками-героями, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Мужчины защищали мир на Донбассе в составе добровольческого отряда «БАРС». Фото: администрация Тольятти

Во вторник, 9 августа, жители Тольятти простились со своими земляками, героически погибшими в ходе проведения спецоперации. Александр Жигайлов и Олег Кострюков отправились на Украину в составе добровольческого отряда «БАРС», куда записались по собственной инициативе. Информацию сообщили в администрации города.

– Мой мальчик рос с книжками и первым его героем был гайдаровский Алька из «Мальчиша-Кибальчиша». Видимо, этот романтизм, желание стать героем и остаться в истории побудили его отправиться воевать. Но увы: все подвиги моего сына закончились ровно за месяц до дня его рождения. Мальчишка мечтал совершить подвиг – и сделал это, – поделилась мама Олега Кострюкова.

Память земляков почтил глава Тольятти Николай Ренц. Руководитель города обратился к их родным со словами скорби, отметив, что подвиг погибших мужчин навечно останется в сердцах тольяттинцев.

У тольяттинских героев остались семьи. У Александра Жигайлова – жена и взрослый сын, у Олега Кострюкова – жена, дочка и сын. В мэрии отмечают, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших героев.