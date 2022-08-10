В Самарской области открылась Школа креативных индустрий

В Кинеле соберут всех креативных ребят Самарской области

В Кинеле открылась первая в Самарской области Школа креативных индустрий. Здесь ребята будут учиться создавать музыкальные композиции и цифровую графику, профессионально снимать фото и видео и даже рисовать мультфильмы. Оборудование установили высочайшего класса, как на лучших телестудиях и кинокомпаниях страны. Идея воплотилась в жизнь благодаря победе в

в федеральном проекте «Придумано в России» и поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

- Школа вот-вот готовится принять своих первых студентов и я надеюсь, это будет настоящий фурор и настоящий толчок для развития креативных индустрий не только здесь в городе - но и всей Самарской области, - сказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Открытие важного для региона учреждения состоялось в День города - 6 августа. В Кинеле в эту дату прошел фестиваль «АртИкул». Из разных уголков страны сюда приехали музыканты, танцоры, дизайнеры и художники. Показали свои таланты и музыкантов из Донецкой Народной республики, объединившие фольклор и современные ритмы.

- Для нас очень важно, что сегодня к нам приехали наши братья с ДНР. Наша Самарская область и наш губернатор одним из самых первых заключил соглашение с республикой ДНР. Наша партия принимает активное участие в волонтерской деятельности. Наши волонтеры сейчас находятся в республике. И приятно видеть на таком большом творческом, культурном мероприятии уже оттуда коллективы! - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.