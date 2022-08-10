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Общество10 августа 2022 6:28

В Самаре ввели новые правила парковки на популярном маршруте по ул. Ново-Садовой

Нововведения начали действовать с 9 августа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вид парковки изменен с поперечного на продольный. Фото: департамент транспорта Самары

Вид парковки изменен с поперечного на продольный. Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре на улице Ново-Садовой изменилась схема парковки. Изменения действуют только на одном участке дороги и были введены с 9 августа 2022 года. Информацию сообщили в городском департаменте транспорта.

– В парковочных местах по улице Ново-Садовой (в сторону города) вид парковки изменен с поперечного на продольный. Нововведения действуют на участке от улицы Челюскинцев до Первомайской. Они связаны с исполнением проекта организации дорожного движения 2022 года, - информирует дептранс.

Власти Самары просят автомобилистов быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Отметим, что ранее на городских дорогах были введены изменения, касающиеся общественного транспорта. Власти продлили маршрутки №247, №266 и №297 до села Черноречье. При этом их количество осталось прежним.