В полиции объяснили, кто решит судьбу найденного у дома Кожевникова в Самаре пистолета

Оружие, найденное волонтерами "Том Сойер Феста", может оказаться пистолетом "Браунинг" / Фото: vk.com/tomsawyerfest

В полиции прокомментировали находку волонтеров самарского «Том Сойер Феста». На прошлой неделе при реставрации дома Кожевникова они обнаружили старинный пистолет. По предварительной версии, это «Браунинг» начала ХХ века.

- На место выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели территорию и изъяли предмет. Собран проверочный материал. Находка находится на экспертизе. Эксперт еще не дал свое заключение. Решение об уничтожении, если изъятый предмет непригоден для стрельбы и не представляет опасности для окружающих, примет лицо, ведущее дознание, - сообщили в ответ на запрос «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Будет ли пистолет передан в музей в качестве экспоната, пока не ясно. Как отметили в полиции, данное действие регламентируется постановлением правительства РФ «Об утверждении правил приобретения, коллекционирования, экспонирования оружия, имеющего культурную ценность, государственными и муниципальными музеями». Согласно ему, подобные учреждения могут приобретать оружие у юридических и физических лиц (покупка), обладающих определенными правами, а также получать от министерства культуры РФ (безвозмездная передача).

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