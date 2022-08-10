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Происшествия10 августа 2022 7:05

Стали известны подробности ДТП с «Лада Приора» и Lada Xray под Тольятти

Автомобили столкнулись на дороге «Тольятти – Ташелка», пострадали несколько человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате столкновения "Приора" оказалась за пределами дороги. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате столкновения "Приора" оказалась за пределами дороги. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Появилась новая информация об аварии, которая произошла в Ставропольском районе днем 9 августа. Здесь столкнулись «Лада Приора» и Lada Xray, в результате чего пострадали несколько человек.

– Авария произошла на 17 км автодороги «Тольятти -Ташелка» по направлению в Тольятти. 24-летний водитель «Приоры» пошел на обгон, однако не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Xray, за рулем которого находилась 47-летняя женщина, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что на месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медработники. Водитель «Приоры» был госпитализирован, пострадавшей женщине-водителю медики назначили амбулаторное лечение.

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