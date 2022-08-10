Медики Большеглушицкого района получили пять новых автомобилей

Ключи от новых авто медикам вручили представители партии "Единая Россия"

Медики Большеглушицкого района получили ключи от пяти новых автомобилей, произведенных на АВТОВАЗе. Их вручили представители партии «Единая Россия».

Машины отправили в Малую Вязовку, Малую Глушицу, Муратшино, Озерск и Тамбовку. Благодаря новым авто сотрудники ФАПов и офисов врачей общей практики смогут ездить к пациентам в отдаленные села, в том числе в Благодатовку Большечерниговского района.

- Обновленный автопарк Большеглушицкой ЦРБ - пример действия областной программы комплексной модернизации первичного звена, которую реализуют по нацпроекту «Здравоохранение». Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание данному направлению и в целом развитию региональной системы здравоохранения, - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Валерий Анцинов.

Напомним, увеличить количество авто и врачей общей практики, а также построить новый ФАП предложили жители Большечерниговского и Большеглушицкого районов. Все они были включены в народную программу «ЕР» в 2021 году.