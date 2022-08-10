От театра кукол до творческой «коммуналки»: МТС дополнила интерактивный гид по Самаре новыми объектами

Дом 77

Летом интерактивный путеводитель дополнили достопримечательности, связанные с самарским миром искусства – известные театральные площадки, дом кинохроники, филиал Третьяковки в Самаре и современный творческий кластер.

Новыми объектами «Виртуальной прогулки» стал самарский театр кукол - один из старейших в России, Куйбышевская студия кинохроники, куда во время Великой Отечественной войны привозили кинопленки с фронта и где монтировались боевые репортажи, театр юного зрителя СамАрт, известный своим экспериментальным подходом к театральному действу, бывшая Фабрика-кухня, в которой в следующем году запланировано открытие филиала Третьяковской галереи, а также первый в городе креативный кластер «Дом 77», расположенный в бывшем доходном доме купца Шихобалова на улице Ленинградской.

Дом Куйбышевской кинохроники

В настоящее время «Виртуальная прогулка по Самаре» насчитывает уже более 90 объектов. Рядом со зданиями и достопримечательностями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, с кратким описанием достопримечательности на двух языках и QR-кодом, перейдя по которому, можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею.

По статистике МТС, за последний год на страницу «Виртуальной прогулки по Самаре» заходили более 150 тысяч раз, причем, наибольший интерес самарские достопримечательности вызывали у пользователей из Москвы, Самары, Казани, Уфы и Саратова. В топ-5 самых популярных объектов вошли скульптурные группы самарской набережной «Бурлаки на Волге» и фигура красноармейца Сухова из кинофильма «Белое солнце пустыни», самарский костел (Храм Пресвятого Сердца Иисуса), Жигулевский пивоваренный завод, а также памятник отопительной батарее с кошкой у Самарской ГРЭС.

СамАрт

Вся «Виртуальная прогулка по Самаре» также доступна по прямой ссылке, с ней можно ознакомиться с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

В настоящее время гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: «Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самарская Лука».