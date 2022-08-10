Водитель «двенадцатой» попал в больницу после столкновения с УАЗом в Самарской области

Авария произошла на перекрестке неравнозначных дорог. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 9 августа, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием УАЗа и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, сообщает ГУ МВД по региону.

Машины столкнулись в 14:10 в поселке Усть-Кинельский. По данным полиции, 53-летний водитель «УАЗ-393945» ехал по улице Шоссейной в направлении поселка Студенцы. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу «ВАЗ-21120», за рулем которого находился 19-летний молодой человек, и столкнулся с ним.

– В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21120» был доставлен в медицинское учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.