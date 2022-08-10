В Самаре два водителя не поделили дорогу и устроили драку в траве

Мужчины бросили свои авто на дороге и углубились в траву для драки Фото: скриншот с видео

Удушающая жара, которая держится в Самаре уже несколько дней, видимо, негативно сказывается на некоторых жителях. На днях горожане стали свидетелями ожесточенной драки двух водителей. Мужчины бросили свои машины на одном из колец у ТРК «Мега» и отправились выяснять отношения на газон. Момент попал на видео.

Судя по всему, один из автомобилистов подрезал другого, из-за чего едва не произошло ДТП. Самарец решил не спускать такого произвола и вызвал оппонента на бой. Один мужчина почти сразу упал в траву, а второй стал активно его пинать. Тот показал чудеса нижнего брейк-данса – пытался защищаться ногами, размахивая ими в разные стороны.

В какой-то момент лежачий боец все-таки оказался в вертикальном положении, однако, погнавшись за противником, вновь упал в траву. Закончилось все тем, что один из водителей вернулся за руль и уехал.

- Какие люди бешеные стали. Из-за ерунды в драку сразу бросаются, - комментируют ролик интернет-пользователи.