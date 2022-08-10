Машинист из Сызрани взял кредит и перевел мошеннику 1,3 млн рублей

Аферист обманул мужчину, представившись сотрудником банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сызрани стал жертвой мошенника. На удочку афериста попался 31-летний машинист. Мужчина лишился около 1,3 млн рублей. Эти деньги он взял в кредит.

По данным полицейских, в один из дней сызранцу позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и заявил, что на имя мужчины якобы оформлен кредит. Собеседник предложил ему помощь в аннулировании заема.

- Аферист рассказал, что мужчина должен сам оформить кредит и перевести деньги на определенный счет. После этого средства якобы вернутся банку, и кредит будет погашен, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сызранец поверил «сотруднику банка», взял кредит и перевел около 1,3 млн рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей региона быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Так делают только аферисты.