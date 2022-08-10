В Самаре в День ВВС РФ 12 августа 2022 года перекроют Волжский проспект

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме администрации

В пятницу, 12 августа 2022 года, Самара будет праздновать День Военно-Воздушных сил РФ. В городе запланирована масштабная программа, в связи с чем власти планируют перекрыть движение транспорта на Волжском проспекте.

По информации мэрии, проезд будет закрыт на участке от улицы Вилоновской до Маяковского с 13:00 до 22:00. А с 6:00 до 22:00 на этом же участке запретят остановку и стоянку транспорта.

Власти также отмечают, что изменения коснутся общественного транспорта. В частности, маршруты № 61, 207, 247 и 261 изменят схему движения.

Схема: администрация Самары