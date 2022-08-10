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Общество10 августа 2022 9:35

В Кошелеве автомобилисты устроили драку на обочине

Мужские разборки попали на камеру
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ожесточенные бои происходили неподалеку от ТРК "Мега"

Ожесточенные бои происходили неподалеку от ТРК "Мега"

Фото: скриншот с видео

Утро в Самаре началось с ожесточенной драки двух автомобилистов. Свидетелями боев стали жители Кошелева – разборки происходили неподалеку от ТРК «Мега». Информацию о происшествии сообщили очевидцы и поделились кадрами с места событий.

Судя по всему, причиной разборок стала дорожная ситуация – по словам очевидцев, один из автомобилистов подрезал другого. В результате между мужчинами началось яростное сражение. На кадрах видно, как один из них лежит на траве, а второй наносит ему удары ногами. Тот в ответ пытается защититься. В конце один из соперников сел в автомобиль и уехал.

Самарцев изрядно поразило поведение автомобилистов. В комментариях жители отметили, что такие бои в общественном месте попросту неуместны.