В Самарской области ожидается гроза, ливень и шквалистый ветер

Самарцам при усилении ветра рекомендуется не выходить без надобности из дома. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, до вечера 11 августа местами ожидается гроза, ливень, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

— Максимальная температура воздуха +30, +33 С", — рассказали в Приволжском УГМС.

Самарцам при усилении ветра рекомендуется не выходить без надобности из дома, не прятаться за остановками, под деревьями, возле стен домов, под линией передач. На улице необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, поставить машину в гараж.

При грозе не стоит выходить из дома, закрыть все окна и двери. Если ненастье застало на улице, то надо подальше находится от электропроводки, антенн, окон, дверей, деревьев и воды. Нужно спрятаться в ближайшем здании.

Водителям во время плохой погоды стоит быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.