В Самаре торговый комплекс Самолет продается от 700 миллионов рублей

Торги пройдут на электронной торговой площадке. Фото: 2ГИС

В Самаре на продажу выставили трехэтажный торговый комплекс Самолет, расположенный по адресу Московское шоссе, 185А. Начальная цена составила 753,8 млн рублей.

— 13 сентября Российский аукционный дом проведет торги, заявки на участие принимаются до 12 сентября, — рассказали в пресс-службе РАД.

Площадь здания 31,5 тысяч квадратных метров, из них арендопригодная – 16,2 тысяч квадратных метров. Сейчас в торговом комплексе 72% пространства занимают арендаторы. Среди них Перекресток, DNS, РИВ ГОШ, Эльдорадо, Маркер-игрушка. Арендный поток в год составляет около 80 миллионов рублей.

ТК был построен в 2010 году. Внутри него есть несколько пассажирских и грузовых лифтов, траволаторы и эскалаторы. На принадлежащей территории имеется парковка на 220 мест. Рядом удобная транспортная развязка и остановки общественного транспорта.

Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.