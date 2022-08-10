Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 10:23

В Самаре торговый комплекс Самолет продается от 700 миллионов рублей

Торги пройдут 13 сентября текущего года
Ирина СИНЕГУБОВА
Торги пройдут на электронной торговой площадке. Фото: 2ГИС

Торги пройдут на электронной торговой площадке. Фото: 2ГИС

В Самаре на продажу выставили трехэтажный торговый комплекс Самолет, расположенный по адресу Московское шоссе, 185А. Начальная цена составила 753,8 млн рублей.

— 13 сентября Российский аукционный дом проведет торги, заявки на участие принимаются до 12 сентября, — рассказали в пресс-службе РАД.

Площадь здания 31,5 тысяч квадратных метров, из них арендопригодная – 16,2 тысяч квадратных метров. Сейчас в торговом комплексе 72% пространства занимают арендаторы. Среди них Перекресток, DNS, РИВ ГОШ, Эльдорадо, Маркер-игрушка. Арендный поток в год составляет около 80 миллионов рублей.

ТК был построен в 2010 году. Внутри него есть несколько пассажирских и грузовых лифтов, траволаторы и эскалаторы. На принадлежащей территории имеется парковка на 220 мест. Рядом удобная транспортная развязка и остановки общественного транспорта.

Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.