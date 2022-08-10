Двое человек утонули на Волге в Самарской области 9 августа 2022 года

Всего с начала купального сезона на водоемах Самарской области погибло более 30 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на август, летний отдых в Самарской области в самом разгаре. Удушающая жара так и тянет жителей региона на пляжи, поближе к освежающей воде. Однако нередко отдых у водоемов заканчивается трагедией. За это лето на реках и озерах Самарской области утонуло несколько десятков человек, и трагический список становится все больше. Так, 9 августа на территории региона зарегистрировали сразу два водных ЧП с двумя погибшими. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 15:05 поступила информация о несчастном случае в Безенчукском районе. Здесь из Волги подняли тело 53-летнего мужчины. А ближе к вечеру, в 18:09, стало известно о мужчине, утонувшем в Красноглинском районе Самары. Его личность пока не установлена. Отмечается, что все тела подняли из воды очевидцы.

Как правило, несчастные случаи на водоемах происходят из-за несоблюдения правил безопасности и употребления алкоголя. В ГУ МЧС по Самарской области просят жителей соблюдать меры предосторожности во время подобного отдыха.