В Самаре 14 августа пройдет всероссийский футбольный фестиваль для девочек

В фестивале примут участие профессиональные футболистки и тренеры «Крыльев Советов». Фото: пресс-служба «Мы в игре. Лето»

В Самаре на стадионе Металлург 14 августа пройдет всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето».

— Участвовать может любая девочка от 7 до 12 лет, уровень подготовки не важен, а участие бесплатное, — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Познакомиться с футболом, попробовать свои силы и получить игровую практику смогут как девочки, занимающиеся в спортивных секциях, так и те, кто никогда не играл в футбол. Программа фестиваля включает в себя дружеские турниры, тренировки, мастер-классы, автограф-сессии. Все участницы получат памятные награды.

В фестивале примут участие профессиональные футболистки и тренеры футбольного клуба «Крылья Советов». Девочки смогут с ними познакомиться и потренироваться. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти на тренировку.

«Мы в игре. Лето» проводится с 1 июня по 28 августа в 22 российских городах. Он создан, чтобы популяризировать футбол среди девочек и привлечь новых игроков в академии.