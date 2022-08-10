Дополнительный поезд назначили по многочисленным просьбам пассажиров

Из Самары запустят второй туристический поезд до Астрахани. Дополнительный рейс в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» назначен на 26-28 августа 2022 года.

– Первые туристы отправились в Астрахань 29 июля. Все билеты на поезд были выкуплены заранее. В связи с большим спросом и многочисленными положительными отзывами был назначен дополнительный рейс, – сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Путешественникам представляют на выбор две экскурсионные программы: «Вкусно едем в Астрахань. Полосатый рейс» или «В край цветущих лотосов». Туристов ждут прогулка по центру Астрахани, посещение местного кремля, небольшой круиз по дельте Волги. Также участники тура смогут отведать местные деликатесы.

Отметим, туристический поезд Самара – Астрахань состоит из вагонов СВ и купе. Они оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами и розетками для зарядки гаджетов. Подробнее о бронировании туров можно узнать на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Путешествуй с РЖД»).