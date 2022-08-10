В Самаре провели мониторинг продуктов первой необходимости

В областном центре провели проверку цен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продукты первой необходимости. В областном центре проверили стоимость товаров.

По данным городской администрации на 10 августа 2022 года, выгоднее всего купить картофель за 24,39 рубля/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Масло сливочное за 444,3 рубля/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Пшено – за 43,11 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах.