В Минстрое рассказали, что цены на жилье в России вырасти не должны

Стоимость недвижимости связана с ценами на ресурсы и рабочую силу. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве строительства не видят предпосылок для роста цен на жилье в России, сообщает ФАН.

— На текущий момент нет никаких предпосылок к росту цен на квартиры. Самое главное, чтобы не поднималась цена на ресурсы и рабочую силу, — рассказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Большей часть цены на недвижимость зависит от стоимости строительных материалов и других условий. Ранее мы писали о снижении цен на строительные материалы в Самарской области.

Не спешить с покупкой недвижимости посоветовал россиянам экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин. Он уверен, что цены на квартиры будут продолжать падать, так как в настоящий момент они «раздуты».