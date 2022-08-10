В Самарской области телефонный мошенник, обманувший пенсионерку, окажется за решеткой

Пенсионерка перевела мошеннику более 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области пенсионерка стала жертвой телефонного мошенника. Он представился сотрудником медицинской организации.

По данным прокуратуры Самарской области, 73-летней женщине поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником медорганизации, он рассказал, что пенсионерка может получить моральную компенсацию из-за вреда препаратов. Чтобы получить деньги, мошенник предложить заплатить налог за перевод.

Доверчивая женщина согласилась на условия и перевела на чужой счет 155 тысяч рублей. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать преступление.