В Самаре начали укладывать асфальт на проезжей части по проспекту Кирова

После снятия старого покрытия тщательно очистили полотно. Фото: администрация Самары

В Самаре дорожные службы приступили к укладке верхнего слоя покрытия проезжей части по проспекту Кирова.

— 8 тысяч «квадратов» нового покрытия появится на дороге от улицы Стара-Загора до Московского шоссе, — рассказали в администрации Самары.

Старое дорожное покрытие сняли, провели работы по очистке и обеспыливанию полотна, а также розливу битумной эмульсии. Помимо этого начинаются ремонтные работы методом больших «карт» и участка в границе улицы Ново-Садовой и Московского шоссе. Власти уверяют, родителям школьников не стоит переживать, ведь после ремонта подъезжать к школам №101, №48 и №157 за своими детьми станет удобнее. Дорожные работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».