В Самаре обсудили ход строительства новой станции метро

Совещание по вопросам строительства "Театральной" прошло в областном правительстве

В Самаре обсудили строительство станции метро «Театральная»: этапы работ и сроки реализации крупного проекта. Совещание провел губернатор региона Дмитрий Азаров.

- Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности Самары. Оно значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров призвал все профильные ведомства действовать сообща. По его мнению, только командная работа позволит построить «Театральную» качественно и в срок.

По данным главы областного Минстроя Николая Плаксина, на площадке убрали асфальт и трамвайные пути. Рабочие вынесли сети теплоснабжения и уложили водовод В1.1 и водопровод В1.2 для переключения жилых домов. Сейчас специалисты занимаются переустройством системы водоотведения. До конца 2022 года планируется доделать стартовые котлованы. Они необходимы для монтажа тоннелепроходческого механизированного комплекса. Завершение всех работ на объекте намечено на 2024 год.