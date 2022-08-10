В Самаре из детской больницы выписали недоношенных близнецов

Врачи решили экстренно оперировать, чтобы спасти жизнь маме и детям. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой выписали близнецов Александра и Артёма, которые почти месяц находились под наблюдением врачей.

— Мальчики родились на 34 неделе беременности в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова, после чего их перевезли в детскую больницу, — сообщили в минздраве Самарской области.

Мама малышей рассказала, что беременность протекала тяжело, из-за чего ее и госпитализировали в кардиодиспансер. Врачи провели все необходимые исследования и решили экстренно оперировать, чтобы спасти жизнь и маме, и детям.

Около недели малыши находились одни в отделении патологии новорожденных детской больницы. Первое время кушали через зонд. Спустя почти четыре недели маму с близнецами выписали. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

В отделении ежегодно пролечивается около 1300 недоношенных и доношенных новорожденных детей. Все проходят комплекс исследований и осмотры необходимых специалистов.