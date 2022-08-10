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Общество10 августа 2022 11:55

В Самаре ограничат движение на улице Фасадной с 12 по 14 августа 2022 года

Общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме
Алена ПРОВКИНА
Автобусы временно изменят схемы движения

Автобусы временно изменят схемы движения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары временно перекроют дорожное движение на улице Фасадной. Это связано с проведением работ на участке.

По данным городской администрации, специалисты проведут работы по обеспечению водоснабжения и теплоснабжения по улицам Бакинской и Фасадной. С 9:00 12 августа до 22:00 14 августа введут временное ограничение движения транспорта. Также, по этой причине, автобусные маршруты №26, №48Д, №66, №76, №92 и №217 будут двигаться по скорректированной схеме.

Также по измененному маршруту будет двигаться троллейбус №6. Все подробности и схемы указаны на официальном сайте мэрии.