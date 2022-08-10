Двое полицейских получили ранения при чистке табельного оружия в Самарской области

Сотрудников полиции, получивших ранения, увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 8 августа 2022 года, в отделе полиции № 32 в Сызрани произошло ЧП. Там двое сотрудников получили травмы во время чистки табельного пистолета.

По предварительным данным, все случилось в комнате выдачи оружия. Оперативный дежурный выдал сержанту полиции пистолет и сказал, что ему требуется чистка. Сотрудник не убедился, что в оружии нет магазина и боеприпасов. В результате оба правоохранителя получили огнестрельные ранения рук.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а затем увезли в Центральную городскую больницу Сызрани. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливают все детали ЧП.