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Общество10 августа 2022 12:11

В комплектовку «Лады» будет входить система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС»

Для вызова диспетчерской службы достаточно коснуться кнопки на потолке
Ирина СИНЕГУБОВА
Система работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля. Фото: АВТОВАЗ

Система работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля. Фото: АВТОВАЗ

В продаже появились Lada Granta и Lada NIVA Legend, оснащенные системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Это касается всех моделей в комплектациях 2022 модельного года, сообщает OBOZ.INFO.

— В случае дорожного инцидента, чтобы вызвать диспетчерскую службу, достаточно нажать рукой кнопку, расположенную в потолочном блоке, — рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.

Вызов идет по каналам сотовой связи, при этом «ЭРА-ГЛОНАСС» работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля. Ведутся работы над возвращением машинам и других опций комфорта и безопасности.

Ранее АвтоВАЗ выпускал Lada Granta и Lada NIVA Legend в более упрощенных комплектациях. В них отсутствовали антиблокировочная система и подушки безопасности. Автомобили выпускались с пониженным экологическим классом мотора.