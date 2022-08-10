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Общество10 августа 2022 12:33

В Самаре пройдет бесплатная экскурсия «Гостеприимный горожанин»

Необходимо заполнить форму на сайте
Алена ПРОВКИНА
В областном центре проведут бесплатную экскурсию

В областном центре проведут бесплатную экскурсию

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самары приглашают на бесплатную экскурсию в городе. В областном центре пройдет мероприятие «Гостеприимный горожанин».

По сообщению городской администрации, жителей областной столицы приглашают посетить экскурсию всей семьей. Возрастное ограничение 7+. Чтобы принять участие необходимо: быть жителем Самары, вступить в группу экскурсии и заполнить необходимую форму заявку, указав выбранную дату. Заявка заполняется на каждого участника.

Все подробности указаны на сайте мэрии. Самарцам расскажут о художественных традициях и самых значимых произведениях для города