В Самаре пройдет бесплатная экскурсия «Гостеприимный горожанин»

В областном центре проведут бесплатную экскурсию
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жителей Самары приглашают на бесплатную экскурсию в городе. В областном центре пройдет мероприятие «Гостеприимный горожанин».
По сообщению городской администрации, жителей областной столицы приглашают посетить экскурсию всей семьей. Возрастное ограничение 7+. Чтобы принять участие необходимо: быть жителем Самары, вступить в группу экскурсии и заполнить необходимую форму заявку, указав выбранную дату. Заявка заполняется на каждого участника.
Все подробности указаны на сайте мэрии. Самарцам расскажут о художественных традициях и самых значимых произведениях для города