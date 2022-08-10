Состояние тяжелое: что происходит с мамой и дочкой, на которых напала с ножом 12-летняя школьница

В Самаре девочка порезала ножом маму и сестру

В минздраве Самарской области рассказали о состоянии жертв нападения 12-летней школьницы с ножом. Трагедия произошла в доме на ул. Молодежной. Именно отсюда врачи забрали женщину и 4-летнюю девочку с множественными ножевыми ранениями. Оказывается, напасть на них могла вторая дочка пострадавшей, 12-летняя школьница. С девочкой сейчас работают психологи, а ее жертвы находятся под наблюдением врачей.

- Пострадавшие госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, - рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Медики отметили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Как рассказали журналисту КП-Самара собственные источники, в более тяжелом состоянии мать, за ее жизнь борются врачи.